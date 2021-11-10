Apple выпустит обновление программного обеспечения, которое снимет привязку контроллера при замене дисплея iPhone 13.

В компании отреагировали на новости о том, что замена дисплея iPhone 13 является крайне сложной процедурой и практически невозможна в неофициальных сервисных центрах. Также в таком случае потребитель может лишиться биометрического сенсора Face ID — это связано с необходимостью переноса микроконтроллера.

В интервью изданию The Verge сотрудники Apple заявили, что компания вскоре выпустит обновление для iOS, которое отменит привязку микроконтроллера к Face ID по серийному номеру. Благодаря этому неавторизованные сервисные центры смогут менять экранные блоки в iPhone 13 и iPhone 13 Pro без опасений, что такой ремонт как-то повлияет на работу Face ID.

Журналисты издания Gzimodo отметили, что сотрудники ремонтных мастерских поприветствовали решение Apple. Так, директор Fruit Fixed Джастин Дрейк Кэрролл заявил, что на ремонт экранов iPhone приходится 35 процентов дохода мастерской. «Несколько лет назад подобные услуги составляли 60 процентов нашего заработка», — отметил предприниматель.