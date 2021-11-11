Суд отклонил ходатайство Apple, в котором компания попросила предоставить отсрочку по исполнению судебного решения, вынесенного в рамках дела по иску Epic Games. Об этом пишет TechCrunch.

Изначально решение по делу было принято в федеральном суде Калифорнии 10 сентября и должно было вступить в силу 9 декабря 2021 года. По итогам слушания Apple не признали монополистом, однако обязали разрешить разработчикам приложений использовать сторонние системы оплаты в App Store.

После этого Apple подала апелляцию. Она хотела добиться приостановки действия вердикта и отсрочить его вступление в силу на неопределенное время чтобы «защитить платформу и обезопасить потребителей». Эксперты оценивали, что отсрочка может затянуться на несколько лет.

Судья отклонил ходатайство Apple, отметив, что компания пытается уклониться от выполнения требований, не предоставив суду весомых причин для изменения решения. Apple планирует обжаловать исход слушания в апелляционном суде девятого круга. Кроме того, компания готова обратиться в Верховный суд США.

Теперь Apple обязана до 9 декабря разрешить разработчикам добавлять ссылки на сторонние платежные системы. Компания пока не стала уточнять, как из-за этого изменится политика App Store, но сообщила, что может найти способ взимать комиссию даже при покупках вне платформы. В Южной Корее аналогичные меры была вынуждена предпринять и Google, которая согласилась открыть приём сторонних платежей в Play Store, но и в этом случае комиссия составит 11 %, когда новые правила вступят в силу в 2022 году.