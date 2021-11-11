Apple объявила, что к весне 2022 года запустит новый сервис для компаний малого бизнеса — с численностью до 500 сотрудников.

Сервис охватывает широкий круг вопросов от конфигурации настроек и приложений для отдельных или нескольких пользователей или устройств до безопасности и быстрого ремонта гаджетов на месте.

При вводе учётных данных от рабочего аккаунта на личном или корпоративном устройстве сотрудника особая функция будет автоматически задействовать важные настройки, например VPN или передачи данных по Wi-Fi.

Для работы в Apple Business Essentials компания введёт отдельный аккаунт в iCloud с возможностями резервного копирования данных, совместной работы с файлами и документами и их хранением. В iCloud также автоматически сохраняются и копируются необходимые для работы бизнес-данные.

На каждое устройство будет устанавливаться специальное приложение Apple Business Essentials, через которое сотрудники смогут скачивать рабочие приложения. Также клиентам Apple Business Essentials будет предоставляться круглосуточная техподдержка.

Будет доступно три вида подписки. За $2,99 в месяц можно подключить одно устройство. При подписке по $6,99 или $12,99 в месяц компании платят за каждого пользователя, у которого может быть несколько устройств.

Новое предложение Apple очень похоже на инструменты, которые предлагают компаниям и школам Google и Microsoft. Эти компании доминируют на рынках онлайн-образования и облачных бизнес-услуг.