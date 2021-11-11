Оригинальный компьютер Apple-1 в корпусе из дерева акации коа, которая произрастает в штате Гавайи, был продан на аукционе в США за 500 тысяч долларов.

Всего было продано 175 из 200 произведённых компьютеров Apple-1. Согласно описанию лота, 50 из них приобрёл владелец магазина ByteShop Пол Террелл. Однако он был недоволен «голыми» платами и решил заказать шесть корпусов из дерева акации коа для премиальных покупателей.

Выставленный на продажу лот находился в собственности лишь двух человек. Его первым владельцем был американский профессор, который преподавал программирование. В 1977 году он продал компьютер одному из своих студентов. «Он собирался купить Apple-II и отдал мне его за $650. Конечно, никто не думал, что компьютер будет выставлен на аукционе», — рассказал бывший владелец. В 1976 году новый Apple-1 стоил $666,66, такой ценник был выставлен, в том числе, потому что «Стив Возняк любит красивые числа».

Ожидалось, что стоимость лота могла вырасти до $600 тыс., однако финальная цена оказалась на $100 тыс. меньше.