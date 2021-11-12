В последнем обновлении iOS Apple решает проблему права на наследство. Ранее, когда человек умирал, не было простого способа получить доступ к его учетной записи iCloud и разблокировать телефон, не зная пароля. Согласно условиям обслуживания, данные умершего человека остаются конфиденциальными даже при наличии свидетельства о смерти.

Нововведение доступно в бета-версии iOS 15.2. Владельцы iPhone, iPad и Mac смогут создать специальный пароль и выбрать пять контактов, которые получат доступ к личной информации и хранилищу iCloud — в том числе к фото, документам и покупкам. Чтобы активировать функцию, «наследник» должен предоставить Apple свидетельство о смерти владельца учетной записи.

Процедура значительно упростилась по сравнению с тем, как это происходило до настоящего времени — наследникам могло потребоваться постановление суда, подтверждающее право на наследование. И даже тогда не было гарантии, что вы получите доступ к данным.

Пока функция выбора «цифровых наследников» проходит бета-тестирование. Она станет общедоступной после выпуска стабильной версии ОС. Apple пока не сообщила, какая версия macOS будет поддерживать эту функцию.