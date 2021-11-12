Модифицированный iPhone X с портом USB-C был продан на eBay за $86.001. Телефон переделал студент политехнического института Швейцарии Кен Пиллонел. Новый разъём может использоваться как для зарядки, так и для передачи данных.

Месяц назад Пиллонел заменил стандартный разъём Lightning на USB-C в iPhone X. Позже энтузиаст выставил своё творение на интернет-аукцион eBay.

В период торгов ставка за модифицированный iPhone X превышала $100.000, но в конечном счёте аппарат был продан за $86.001, что эквивалентно примерно 6.201.000 рублей. Кто стал обладателем этого эксклюзивного устройства, не сообщается.

Высокая цена, за которую был продан iPhone X с USB Type-C, обусловлена уникальностью смартфона. Хотя Пиллонел разместил подробный отчёт о проделанной работе в свободном доступе на Github, на самом деле воспроизвести её будет довольно сложно. Помимо прочего, процесс подразумевает интеграцию в корпус iPhone дополнительных схем. Да и в процессе сам смартфон можно вывести из строя.

Пиллонел заявил, что намерен продолжить работу над дальнейшим совершенствованием характеристик и возможностей iPhone — улучшением таких элементов, как быстрая зарядка для iPhone USB-C, водонепроницаемость и добавление поддержки для аксессуаров USB-C.