Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало новый патент Apple, в котором описывается функция отображения содержимого на экране iPhone только через специальные очки, сообщает портал 9to5mac.

Как сообщает издание, в патенте описана система, которая позволяет совместить два типа отображения графических данных «на электронном устройстве»: стандартным путем и новым способом, требующим коррекции при просмотре.

Первый вариант описывает технологию, которая позволяет зашифровать отображаемый контент на устройстве, а что бы его увидеть в обычном виде нужно будет надеть специальные очки. Такой метод позволит пользователю использовать iPhone в общественных местах не боясь, что отображаемую информацию увидят окружающие.

Другой вариант подразумевает использование различных профилей Face ID. В патенте указывается, что данная система конфиденциальности будет использовать дополнительную функцию, которая позволит различать уникальные особенности на лице пользователя. К их числу относятся такие признаки, как прическа, борода, усы, обычные или солнцезащитные очки и многое другое. При этом сканер сможет определить, используются ли «антишпионский» или обычный солнцезащитный аксессуар, чтобы автоматически устанавливать нужный профиль.

Как всегда в таких случаях, наличие патента не означает, что Apple внедрит эти технологии в будущих устройствах.