Глава организации USB Implementers Forum (USB-IF) Джеффри Рэйвенкрафт выступил с критикой инициативы Европейской комиссии по созданию универсальных зарядных устройств.

21 сентября Европейская комиссия представила законопроект о введении единого разъёма USB-C для смартфонов и других мобильных устройств. Закон должен сделать USB-C «стандартным для всех смартфонов, планшетов, фотоаппаратов, наушников, портативных колонок и портативных игровых консолей». Группа USB-IF, которая разрабатывает и поддерживает спецификации USB, выступила против нововведений.

Дело в том, что ЕК рассматривает USB Type-C в роли такого интерфейса и указывает два стандарта (EN IEC 6280-1-3: 2021 и EN IEC 6280-1-2: 2021), которые лягут в основу единой концепции. Однако, по мнению Рэйвенкрафт, эти стандарты уже успели устареть. Сообщается, что они «вызовут проблемы с совместимостью, функциональностью и приведут к путанице у рядовых потребителей».

Так, в мае эксперты USB-IF пересмотрели актуальные спецификации стандарта, добавив в них технологию Power Delivery, которая обеспечивает зарядку мощностью до 240 ватт. Принятые чиновниками Еврокомиссии стандарты, по словам Рэйвенкрафта, предусматривают зарядку мощностью до 15 ватт.

Законопроект еще должен пройти голосование в Европейском парламенте. К тому же, он предусматривает переходной период в два года. В последнее время все чаще звучат предположения, что если Apple и откажется от Lightning, то скорее в пользу собственной технологии беспроводной зарядки MagSafe, а не USB-C.