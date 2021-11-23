На прошлой неделе Apple анонсировала специальную программу, в рамках которой пользователи смогут получить доступ к инструкциям и деталям для самостоятельного ремонта устройств компании. Сегодня стали известны новые подробности.

По сведениям издания MacRumors, необходимая документация и руководства по ремонту смартфонов будут размещены на веб-сайте службы поддержки компании. Кроме того стало известно, что калифорнийский техногигант объединится с неназванной третьей стороной, которая будет управлять интернет-магазином запчастей для iPhone. По похожей схеме Apple сотрудничает с авторизованными сервисными центрами - доставка оборудования и комплектующих осуществляется сторонними компаниями.

Ожидается, что изначально Apple опубликует инструкции для ремонта iPhone 12 и iPhone 13. Руководства по разборке и замене компонентов в Mac станут доступны позже. Сама программа заработает в 2022 году. Причем только в США. Во второй половине следующего года Apple обещает расширить географию.

Самостоятельный ремонт не аннулирует официальную гарантию, если владелец сделает все правильно и не повредит устройство. В противном случае никакой гарантии Apple не предоставляет. В то же время Apple оговаривает, что программа рассчитана на людей с необходимыми знаниями и опытом ремонта электронных устройств.