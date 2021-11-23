На фоне дефицита поставок Apple потеряла долю рынка в России. По штучным продажам показатель в ноябре снизился с 14,5% до 11%, сообщает «Коммерсант».

За девять месяцев Apple ввезла в Россию 3,3 млн устройств, а Realme — 1,7 млн, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, свидетельствуют данные GS Group, которая анализирует поставки мобильных устройств. Если динамика сохранится, то Realme может вытеснить Apple с третьего места в 2022 году, отмечает глава аналитического центра GS Group Александр Сурков.

Как сообщили «Коммерсанту» ретейлеры, в наличии не хватает как смартфонов Apple новой линейки iPhone 13, так и более старых моделей. Срок исполнения заказа доходит до трех недель, из-за нехватки iPhone 13 в конце октября и начале ноября резко вырос спрос на базовые модели iPhone 12 и iPhone 11, заявил газете источник в одной из сетей электроники. Нехватка этих двух линеек ощущается наравне с дефицитом iPhone 13, подтвердил гендиректор сети магазинов «Позитроника» Алексей Грибовский. «М.Видео-Эльдорадо» отметила повышенный спрос на iPhone 13 и iPhone 11, который, по данным ретейлера, еще и дешевеет.

«Дефицит компонентов для производства смартфонов испытывают все производители. В моменте на рынке может лидировать бренд, который привез достаточно товара, чтобы обеспечить повышенный спрос в категории», — объяснил руководитель направления «Смартфоны» AliExpress Россия Аркадий Маркарьян.

У Apple возникли проблемы с производством и поставками смартфонов и других устройств из-за мировой нехватки полупроводников. Как писал Nikkei Asia, компании пришлось сократить выпуск планшетов iPad, чтобы часть их компонентов направить на сборку iPhone. По оценке Тима Кука, из-за дефицита микросхем компания недополучила $6 млрд.