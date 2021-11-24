Apple подала заявку в Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ) на использование частот для применения технологии UWB (сверхширокополосная связь). С документами ознакомились «Известия».

В рамках заседания ГКРЧ, запланированного на конец ноября, будет рассмотрен вопрос о повышении допустимой мощности в диапазоне 6 ГГц для применения технологии UWB в устройствах малого радиуса действия. Профильные ведомства, включая силовые, дали положительные заключения на повышение мощности на указанных частотах по заявке «Эппл Рус», следует из материалов ГКРЧ.

В случае одобрения заявки Apple российские пользователи получат доступ к целому ряду новых функций. Например, с помощью этой технологии iPhone может показывать точное направление к расположению трекера AirTags. Владельцы смарт-колонки HomePod mini смогут управлять воспроизведением, просто поднося iPhone. Кроме того, смартфон сможет выступать «ключом» для доступа к автомобилю или открытия смарт-замков. Технология UWB применяется в iPhone начиная с модели iPhone 11.

В ноябре 2020 года ГКРЧ разрешила Apple протестировать оборудование с UWB с мощностью, превышающей допустимую в России. Частоты в диапазоне 6 ГГц пересекаются с диапазонами, на которых работают приемопередатчики фиксированного беспроводного интернета и радиорелейная связь, и теоретически устройства UWB могли бы создавать им помехи, рассказал один из организаторов испытаний. Но помех не возникло — мощности UWB-чипа в iPhone и, к примеру, радиорелейной системы несопоставимы. Столь небольшие уровни мощности и непостоянное во времени использование на практике делают такие устройства незаметными для других систем радиосвязи, объясняет он.

Эксперты уточняют, что технология нишевая и речь не идёт о её внедрении в масштабах 5G — маловероятно, что её одобрение значительно повлияет на число покупок iPhone.