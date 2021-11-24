Apple подала иск против израильской компании NSO Group, чтобы привлечь её к ответственности за слежку за клиентами Apple путём распространения шпионских программ, в частности — Pegasus.

В заявлении Apple утверждается, что программное обеспечение было создано по государственному заказу и прицельно собирало сведения о действиях жертв. «Организации вроде NSO Group, спонсируемые государством, вкладывают миллионы долларов в разработку сложных шпионских технологий, по сути не отчитываясь за свою деятельность. Эту практику нужно менять», — заявил старший вице-президент Apple Крейг Федериги.

Речь идет о троянской программе Pegasus, которая позволяет взломать телефон Apple или Android на расстоянии, скачать с него переписку, фото и видео, а также получить доступ к микрофонам, камерам и конфиденциальным данным.

В своем иске Apple ссылается на уязвимость в процессе обработки изображений в формате .gif, получившую название ForcedEntry, которая позволяла злоумышленникам отправлять вредоносные PDF-файлы на устройства жертв и выполнять произвольный код, что приводило ко взлому системы и установке Pegasus без ведома пользователя.

Об использовании спецслужбами разных стран программы-шпиона израильского разработчика NSO Group стало известно 18 июля, когда были опубликованы результаты длившегося несколько месяцев журналистского расследования "Проект Pegasus". В распоряжение журналистов и правозащитников попал список из 50 тысяч телефонных номеров - потенциальных целей слежки - из нескольких десятков стран.

Как выяснили авторы расследования, власти авторитарных государств могли годами следить за сотнями правозащитников, журналистов и политиков, используя эту программу. Среди вероятных объектов слежки оказались, в том числе, высокопоставленные политики, адвокаты, журналисты и правозащитники из Франции, США, Индии, Марокко, Мексики, Венгрии и ряда других стран.

В сентябре Apple выпустила обновление операционной системы iOS, которое устранило уязвимость, позволявшую взламывать устройства с помощью Pegasus.

Сама израильская компания утверждает, что поставляет шпионское ПО только властям и правоохранительным органам для поиска террористов и преступников. Мессенджеры с шифрованием якобы затрудняют работу таких структур по поиску злоумышленников.