Apple продолжает расширять возможности Shazam — сервиса для распознавания музыкальных композиций. В новой версии приложения была переработана технология, отвечающая за прослушивание песен. После обновления точность «попадания» в нужный трек, по словам разработчиков, заметно повышается.

Прежде, чем предлагать результат, приложение теперь будет «слушать» музыку не несколько секунд, как раньше, а немного дольше. В результате этого точность распознавания и шанс найти искомую песню повышаются.

Пользователи Shazam могут воспользоваться этой улучшенной функциональностью, обновив своё приложение до версии 15.0, которая уже доступна в App Store. Кроме того, Shazam добавлен в Центр управления и имеет поддержку Siri на устройствах под управлением iPadOS 14.2 и iOS 14.2 или более поздних версий.

Shazam появился в 2008 году, а спустя десять лет Apple его приобрела.