Apple сообщила о намерении уведомлять активистов, правозащитников и других пользователей из разных стран, что «злоумышленники, спонсируемые государством» могут следить за ними.

«Ваше устройство может быть взломано спонсируемым государством злоумышленником, он может получить удаленный доступ к вашим конфиденциальным данным, сообщениям, а также к камере и микрофону» — такое сообщение получили политологи и общественные деятели из Таиланда, критикующие действия правительства. О подобных сообщениях рассказали в соцсетях активисты из Казахстана и Ганы, журналисты из Сальвадора, а также оппозиционный политик из Уганды.

«Функция уведомления об угрозах Apple разработана для информирования и оказания помощи пользователям, которые могли стать целью хакеров, спонсируемых государством. Эти пользователи подвергаются прицельным атакам из-за того, кем они являются или чем занимаются. В отличие от традиционных киберпреступников, хакеры, спонсируемые государством, задействуют чрезвычайные ресурсы, чтобы проводить прицельные атаки на очень небольшое количество конкретных лиц и их устройства, поэтому обнаружить и предотвратить такие атаки значительно сложнее», — говорится в сообщении компании.

Apple отмечает, что не станет раскрывать характерные признаки слежки за пользователями, исходя из которых она будет их оповещать, поскольку это даст возможность хакерам приспособиться к системе защиты ее продукции. В то же время компания признаёт, что часть оповещений могут быть ложными, а некоторые кибератаки могут остаться незамеченными.

На днях Apple подала иск в отношении израильской компании NSO Group, чтобы привлечь её к ответственности за слежку за пользователями устройств компании. В иске была представлена информация о том, как NSO Group использовала уязвимости программного обеспечения устройств пользователей и устанавливала на них троянскую программу Pegasus.