Apple перенесла на 2022 год запуск одной из функции iOS 15 и watchOS 8, которая позволяет владельцам iPhone из США добавлять водительские права или ID-карты в приложение Wallet.

Анонсированная в сентябре система изначально появится в восьми штатах США. Вице-президент Apple Pay Дженнифер Бейли рассказала, что новая функция позволит «полностью освободиться от своего физического кошелька».

В компании обратили внимание на безопасность технологии. Для того, чтобы добавить документ в приложение, необходимо предоставить фотографию, которая бы могла подтвердить личность пользователя. Эти фото будут поверяться государственным регулирующим органом. А сам документ будет доступен только после разблокировки смартфона.

Скорее всего, задержка происходит по нескольким причинам. Во-первых, Apple ведет переговоры с представителями других штатов по поводу внедрения функции. Во-вторых, первыми местами ее использования будут контрольно-пропускные пункты службы безопасности в аэропортах, находящиеся в ведении Управления транспортной безопасности (TSA).

Многие пользователи выразили беспокойство по поводу сохранности личных данных при передаче смартфонов полиции. Конечно, от Apple ждут того, что система будет работать без необходимости разблокировки и передачи смартфонов третьим лицам.