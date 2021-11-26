Аналитик Минг-Чи Куо в очередном отчёте для инвесторов заявил, что гарнитура дополненной реальности Apple будет представлена в четвёртом квартале 2022 года.

Она будет иметь два дисплея Micro OLED производства Sony разрешением 4K и сразу два процессора. Главный процессор будет иметь производительность на уровне однокристальной системы Apple M1, а вспомогательный — обрабатывать информацию, которая поступает от датчиков.

Куо утверждает, что AR-гарнитура изначально будет работать независимо, без необходимости привязки к Mac или iPhone. Аналитик полагает, что Apple обеспечит поддержку гарнитурой «широкого спектра приложений» с прицелом на замену подобными устройствами смартфонов iPhone в течение десяти лет.

Аналитик уверен, что новые AR-гаджеты Apple будут пользоваться большой популярностью — по его словам, компания ожидает, что спустя 10 лет по всему миру будет отгружено не менее миллиарда устройств дополненной реальности.

Он также отмечает, что и будущая гарнитура, и iPhone 14, который выйдет в следующем году, будут поддерживать технологию Wi-Fi 6E, которая обеспечивает повышенную пропускную способность и меньшие помехи, необходимые для работы в дополненной и виртуальной реальности.