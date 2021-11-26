26 ноября правительство рассмотрит проект изменений в правила предустановки российских приложений на продаваемые в стране устройства. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий законопроект, который может вступить в силу 1 марта следующего года.

Согласно поправкам, производителей обяжут показывать пользователю отдельное окно выбора поисковой системы, а не предлагать установку по умолчанию; получать «явный отказ» пользователя от установки; включать в перечень предустановки программы для чтения электронных книг; включать возможность удаления предустановленных программ.

По мнению экспертов, новые правила потребуют серьезных технических доработок устройств, с сделать это к 1 марта будет нереально. Представители индустрии говорят, что в лучшем случае смогут реализовать новые механизмы к сентябрю следующего года. В РАТЭК отметили, что наиболее спорные изменения вносились в проект в последний момент и не обсуждались с бизнесом.

В настоящее время для предустановки утвердили сервисы VK и Яндекса, антивирус «Лаборатории Касперского», платежную систему «Мир» и прочие. Производитель мог установить эти программы тремя способами: полная установка в память устройства; размещение иконки программы на экране, нажав на которую, пользователь может загрузить приложение; размещение диалогового окна, с помощью которого пользователь может при первом включении устройства загрузить программы из каждого класса. После внедрения правила в апреле Минцифры на законодательном уровне уточнило, что пользователи могут полностью удалять предустановленные отечественные приложения.

По данным агентства Telecom Daily, больше половины пользователей новых смартфонов Apple и Samsung игнорируют или закрывают окна, предлагающие способы выбора предустановленных приложений. Таким образом, закон не привёл к росту использования российского ПО.