LG Electronics представила профессиональный OLED-дисплей, нацеленный на специалистов видеообработки, теле- и киностудий.

Монитор имеет 65-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3840×2160, яркостью 1000 нит и контрастностью 1.850.000:1. Новинка охватывает 98,5% цветового пространства DCI-P3. Благодаря использованию технологии OLED получил более 8 млн самоподсвечивающихся пикселей, которые обеспечивают идеально черный цвет и точную цветопередачу для реалистичного изображения.

Новый дисплей также обеспечивает полную поддержку спецификаций HDR 10, HLG и совместим с наиболее совершенным стандартом HDR - Dolby Vision. LG OLED Pro покадрово распознает параметры метаданных, обеспечивая точную вариативность контраста от самой яркой части кадра к наиболее темной.

Для получения однородности баланса белого LG OLED Pro, в отличие от большинства дисплеев использует до 25 точек определения цветности, яркости и однородности, калибруется посредством ПО SuperSign WB и специализированным ПО Calman. Высокоточная калибровка позволяет добиться качества отображения на соответствие уровню EBU Grade 1.

LG UltraFine Display OLED Pro оснащен специализированными интерфейсами SDI и SFP+ для профессиональной обработки видео и трансляций. Дисплей имеет 4 интерфейса SDI и поддерживает Single/Dual/Quad Link и различные входные/выходные разрешения (SD/HD/3G/6G/12G), обеспечивая передачу оригинального видео без сжатия и перекодировки (протестирована передача на 50 м через 12G-SDI). Помимо этого монитор можно подключить по HDMI 2.1

Монитор стал победителем в номинациях Red Dot Design Award 2021 и iFDESIGN AWARD 2021 в области дизайна. UltraFine Display OLED Pro уже доступен для приобретения по спецзаказу.