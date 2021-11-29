Авторитетный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg поделился новой информацией про «наследника» отмененного устройства Apple — зарядной станции AirPower.

Продукт будет превосходить зарядку MagSafe Duo, которая позволяет заряжать одновременно только iPhone и Apple Watch. Превосходство должно быть как по количеству одновременно заряжаемых устройств, так и по мощности.

Помимо аналога AirPower, Apple продолжает работать над технологией беспроводной зарядки на короткие и большие расстояния. Если компания создаст такой девайс, то это будет действительно беспроводная зарядка, в отличие от существующей сегодня индуктивной «беспроводной» зарядки.

Гурман считает, что Apple видит будущее, в котором все её основные устройства смогут заряжать друг друга. То есть, iPad сможет заряжать iPhone, а смартфон, в свою очередь, сможет делиться энергией с Apple Watch или AirPods.

Предполагается, что Apple активизировала усилия по разработке новой технологии беспроводной зарядки на фоне намерений Евросоюза вынудить её отказаться от проприетарного Lightning в пользу USB Type-C. Вероятно, уже в ближайшие годы компания представит смартфоны, полностью лишённые физических разъёмов и полагающиеся исключительно на беспроводную зарядку нового поколения.