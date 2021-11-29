По данным инвестиционной компании Wedbush Securities, за два дня Apple смогла отгрузить 10 миллионов iPhone, а всего до конца декабря будет реализовано около 40 млн смартфонов.

В магазинах Apple наблюдается дефицит iPhone 13 Pro, спрос превышает предложение примерно на 15%, а время ожидания заказов растягивается на несколько недель. Всего по итогам четвертого календарного квартала Apple может продать более 80 миллионов смартфонов. Только в Китае в декабре, по данным источника, может быть продано не менее 15 миллионов iPhone.

По мнению экспертов, влияние нехватки микросхем на доступность смартфонов в продаже будет временным, а отложенный спрос на iPhone будет поддерживать финансовые показатели Apple в течение долгого времени.

Также в Wedbush Securities проанализировали спрос на Apple AirPods и пришли к выводу, что в течение следующих 12 месяцев будет продано около 100 миллионов фирменных беспроводных наушников. По подсчёту экспертов, выручка Apple от этой категории продуктов составит более 5% от общей выручки за 2022 финансовый год, который закончится в октябре.