Бывший глава отдела разработки аккумуляторов Apple Сун Хо Ан перешёл к автопроизводителю Volkswagen, чтобы возглавить отдел по батареям для электромобилей.

В последние десять лет Сунхо Ан уже несколько раз менял свое место работы. До Apple он в течение 4 лет занимал пост старшего вице-президента Samsung SDI. В корейской компании он руководил группой, которая разрабатывала различные аккумуляторы и системы. А до Samsung Ан трудился в LG Chem. В этой компании он проработал 18 лет.

Источники отмечают, что в последнее время у Apple наблюдаются какие-то проблемы с аккумуляторами. Некоторое время назад стало известно о том, что купертиновцы не смогли договориться с CATL и BYD о производстве аккумуляторов, а вскоре после этого компанию покидает один из главных специалистов в этой области.

Одновременно с этим Volkswagen взяла к себе ещё одного специалиста по аккумуляторам из другой компании — BMW. Йорг Хоффманн, ранее отвечавший в BMW ранее за технологии на топливных элементах и аккумуляторных и передовых батарей, в Volkswagen будет управлять подразделением производства твердотельных батарей.