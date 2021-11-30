Apple объявила победителей третьей музыкальной премии Apple Music Awards. Редакторы и пользователи Apple Music определили лучших исполнителей, а также выбрали самый популярный альбом и трек этого года.

«Последние 12 месяцев оказались выдающимся годом для музыки», — сказал в своём заявлении вице-президент Apple по Apple Music и Beats, Оливер Шуссер. «Мы очень рады чествовать артистов, которые формируют культуру и общаются с поклонниками со всего мира с помощью Apple Music. В этом году мы также признаем больше региональных артистов, демонстрируя миру влияние выдающихся талантливых музыкантов, которые производят фурор во всем мире».

Победителями Apple Music Awards 2021 стали:

Лучший исполнитель 2021 года — The Weeknd.

Прорыв года — Оливия Родриго.

Альбом года — «SOUR», Оливия Родриго.

Сингл года — «Drivers license», Оливия Родриго.

Композитор года — H.E.R.

В этом году Apple решила добавить несколько «региональных» категорий. Apple Music Awards 2021 впервые были выбраны лучшие исполнители из Африки, Франции, Германии, Японии и России:

Артист года в Африке: Wizkid

Артист года во Франции: Aya Nakamura

Артист года в Германии: RIN

Артист года в Японии: OFFICIAL HIGE DANDISM

Артист года в России: Скриптонит

С 7 декабря в Apple Music будут выходить эксклюзивные интервью с победителями и специальные выступления.