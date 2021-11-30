Владельцы новых 16-дюймовых MacBook Pro обнаружили проблему с зарядным устройством MagSafe 3 — если ноутбук выключен или закрыт, его батарея не заряжается, сообщает портал MacRumors.

Судя по отзывам на Reddit, перезагрузка MacBook Pro из режима восстановления позволяет заряжать «прошку» в выключенном состоянии. Но через время проблема появляется снова. Пользователи выяснили, что при подключении зарядки MagSafe к выключенному MacBook Pro она не заряжает устройство. Однако если подключить адаптер к еще работающему Mac, а затем выключить его, то ноутбук будет заряжаться в обычном режиме.

Во многих ответах отмечается аналогичная проблема, особенно с зарядным устройством MagSafe, которое вернулось в MacBook с новым Pro. Один пользователь отметил отсутствие проблем с зарядкой с помощью кабеля USB-C. Отмечается, что не все 16-дюймовые MacBook Pro подвержены этой проблеме — MacRumors не удалось протестировать этот баг на одном из ноутбуков.

Сотрудники технической поддержки Apple рекомендуют пользователям пока не заряжать MacBook Pro в выключенном состоянии. При этом некоторые даже смогли добиться замены проблемного ноутбука на новый. Предполагается, что это программная ошибка, которая, скорее всего, будет исправлена в следующих обновлениях macOS.