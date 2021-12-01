Итальянец Джулио Зомпетти, который собирает коллекцию редких устройств Apple, выложил в сеть фотографии прототипов первых AirPods и фирменного зарядного устройства мощностью 29 Вт. Их особенность в том, что они получили прозрачный корпус.

На фото с AirPods можно увидеть, что прозрачной сделали только «ножку» каждого наушника — практически всё свободное место в ней занимает аккумулятор. Та часть наушников, которая обычно помещается в ухо и содержит всю электронику и динамик, наполовину выполнена в знакомом нам белом непрозрачном корпусе. Скорее всего это инженерный прототип для внутреннего тестирования.

Зарядное устройство на фотографии тоже прозрачное. Компания предлагала адаптер питания мощностью 29 Вт с 12-дюймовым MacBook, но позже он был снят с производства и заменен адаптером мощностью 30 Вт.

29W Apple Charger prototype. pic.twitter.com/h2ZoHCMw0F — Giulio Zompetti (@1nsane_dev) November 23, 2021

Джулио Зомпетти ранее делился фотографиями самых разных устройств, среди которых были Apple Watch Series 3 с дополнительными разъёмами, оригинальный iPad с двумя 30-контактными портами, прототип iPhone 12 Pro и iPod Touch третьего поколения с дополнительным разъёмом и камерой, а также рабочая зарядная станция AirPower, которая так и не поступила в продажу.