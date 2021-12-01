Согласно новой информации, опубликованной аналитической компанией TrendForce из Тайваня, выход третьего поколения iPhone SE состоится в первом квартале 2022 года. Ожидается, что Apple проведёт весеннюю презентацию в марте следующего года.

Аналитики уверены, что цель выпуска доступной модели iPhone — предложить смартфон с 5G в среднем ценовом сегменте. Компания надеется отгрузить 25-30 млн единиц этих устройств к концу 2022 года.

С точки зрения дизайна iPhone SE 2022 года ничем не будет отличаться от iPhone SE 2020 года. Ожидается, что он сохранит 4,7-дюймовый дисплей и кнопку Home с дактилоскопическим датчиком. Главными отличиями iPhone SE 2022 станет современная платформа, улучшенная камера и поддержка 5G. Вполне вероятно, что в iPhone SE 2022 может быть установлен Apple A15 Bionic, на котором построена серия iPhone 13, дебютировавшая в этом году.

Названные спецификации в целом соответствуют названным известным инсайдером и аналитиком Мин-Чи Куо. Ранее ходили слухи о появлении iPhone SE с дисплеем большего размера, но, похоже, он появится не в следующем году.