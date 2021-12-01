Ожидается, что рыночная доля iPhone вырастет до рекордных 23,1% в последнем квартале 2021 года. Прогноз аналитической компании TrendForce основан на данных цепочки поставок об уровнях производства смартфонов.

По информации специалистов, в третьем квартале года лидером рынка осталась компания Samsung, которая имеет долю 21,2 процента. На второй позиции расположилась Apple с долей 15,9 процента, на третьей — Oppo, получившая 15,7 процента. Далее следуют китайские производители Xiaomi и Vivo, имеющие долю 13,7 и 10,5 процента соответственно.

Ожидается, что выбиться в лидеры Apple поможет как высокий спрос на iPhone в праздничный квартал, так и лучший чем у её конкурентов контроль над цепочкой поставок. TrendForce сообщает, что, несмотря на некоторые улучшения, экономическая неопределённость и дефицит компонентов продолжают сдерживать продажи смартфонов.

Однако негативные факторы затронули Apple в гораздо меньшей степени, чем других производителей смартфонов. В третьем квартале компания представила четыре устройства серии iPhone 13. В том же третьем квартале объёмы производства iPhone выросли на 22,6% по сравнению с предыдущим трёхмесячным периодом и достигли 51,5 миллиона единиц.

Если прогнозы аналитиков сбудутся, то Apple будет этого достаточно, чтобы обогнать Samsung и занять лидирующую позицию на мировом рынке смартфонов. Остальные бренды останутся на тех же местах.