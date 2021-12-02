Apple объявила победителей конкурса App Store Award 2021 — лучших приложений и игр для iPhone, iPad, Mac, Apple TV и Apple Watch. Всего в разных категориях было отмечено 15 программ — в том числе лучшие из лучших для каждой из платформ.

Победителей в каждой из категории выбрала глобальная редакционная группа App Store за «исключительное качество, инновационные технологии, креативный дизайн и положительное культурное влияние». Победителями стали:

Приложения:

iPhone — приложение для создания виртуального мира Toca Life World;

iPad — видеоредактор LumaFusion;

Mac — офисное приложение для работы с документами и заметками Craft;

Apple TV — сервис для трансляция спортивных соревнований DAZN;

Apple Watch — приложение Carrot Weather.

Игры:

iPhone — League of Legends: Wild Rift;

iPad — MARVEL Future Revolution;

Mac — Myst;

Apple TV — Space Marshals 3;

Apple Arcade — Fantasian.

Отдельно редакция App Store выделила пять приложений и игр, получивших награду «Тренд года». В этом году трендом стали программы, объединяющие людей, одновременно удовлетворяя социальные, личные и профессиональные потребности пользователей по всему миру. В этот список вошли: командная игра Among Us! от InnerSloth, приложение для знакомств Bumble от Match, платформа для дизайна Canva, приложение по поиску ресторанов, принадлежащих афроамериканцам, EatOkra и соцсеть для женщин Peanut.

Все победители App Store Award 2021 получат статуэтки в форме фирменного синего значка магазина приложений. Награды изготовлены из того же материала, что и устройства Apple — переработанный алюминий.