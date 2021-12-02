Apple предупредила азиатских поставщиков компонентов, что спрос на смартфоны линейки iPhone 13 ослаб, рассказали Bloomberg информированные источники. По их словам, покупатели, возможно, решили отказаться от попыток заказать новые смартфоны, поскольку их нужно слишком долго ждать.

Apple уже сократила план производства iPhone 13 в этом году с 90 млн до 80 млн из-за нехватки запчастей, рассчитывая компенсировать разницу в 2022-м в надежде на улучшение ситуации. Теперь компания проинформировала поставщиков, что новые заказы могут быть не реализованы.

Компания все еще ожидает рекордных показателей продаж в праздничный сезон: аналитики прогнозируют увеличение выручки компании на 6%, до $117,9 млрд в последние три месяца текущего года. Однако квартал будет не настолько впечатляющим, как рассчитывала компания и аналитики на Уолл-стрит.

Аналитики также отметили, что спрос мог упасть из-за пандемии коронавируса и инфляции. Кроме того, большое количество пользователей ожидает выхода iPhone 14, который представляется им более серьезным обновлением, чем iPhone 13.

После появления информации Bloomberg акции поставщиков Apple снизились. В Южной Корее акции LG Innotek Co. снизилась на 8,4%, в то время как в Японии акции TDK Corp. подешевели на 3,6%. В Европе акции STMicroelectronics NV упали на 3,9%, а акции Infineon Technologies AG — на 3,1%.