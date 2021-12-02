Ведущий инженер Apple Car Майкл Швекуч покинул свой пост и перешел в стартап Archer Aviation, разрабатывающий электрическое аэротакси, сообщает Bloomberg. В Archer Aviation эту информацию подтвердили, отметив, что Швекуч стал вице-президентом компании по инженерным вопросам в прошлом месяце.

В Apple Майкл Швекуч работал в группе специальных проектов по созданию беспилотных автомобилей. Туда он пришёл из Tesla, где работал над прототипами систем Tesla Plaid и руководил производством систем электропривода для нескольких моделей автомобилей Tesla, Porsche, BMW.

Недавно подразделение Apple Car покинули еще четыре топ-менеджера, включая Дага Филда, который возглавлял все работы над созданием первого автомобиля компании. Предполагается, что уход очередного топ-менеджера из автомобильного подразделения Apple связан с тем, что технологический гигант пытается ускорить создание беспилотного автомобиля под руководством Кевина Линча, который прежде возглавлял подразделение по разработке программного обеспечения для Apple Watch.

По словам пресс-секретаря компании Луизы Бристоу, для Archer приход Швекуча стал огромной победой. Он присоединился к проекту во время завершения первых испытательных полетов — переломный и волнительный момент для Archer Aviation.