Список винтажных продуктов Apple скоро пополнится одним из самых популярных смартфонов компании. Об этом пишет издание MacRumors со ссылкой на служебную записку Apple.

Журналистам стало известно, что 31 декабря iPhone 6 Plus будет помещен в список устаревших девайсов. «Это означает, что прошло более пяти лет с тех пор, как Apple прекратила распространение устройства для продажи», — отметили авторы. При этом сервисные центры будут продолжать обслуживать смартфоны клиентов сроком до семи лет после выпуска девайса, но только при наличии запчастей.

iPhone 6 Plus и iPhone 6 были анонсированы в один год, однако производство iPhone 6 Plus прекратилось в 2016 году, тогда как на отдельных рынках Apple продолжала реализовывать базовый смартфон. В этой связи iPhone 6 будет добавлен в список раритетных гаджетов позже.

Представленные в сентябре 2014 года iPhone 6 и iPhone 6 Plus стали одними из самых популярных смартфонов, которые Apple когда-либо продавала. Это первые телефоны компании с огромными на тот момент 4,7- и 5,5-дюймовыми дисплеями и с функцией бесконтактной оплаты через Apple Pay.

Смартфоны перестали получать программную поддержку Apple с выходом iOS 13, которая была представлена в 2019 году.