iPhone 6 Plus скоро попадёт в список устаревших
Список винтажных продуктов Apple скоро пополнится одним из самых популярных смартфонов компании. Об этом пишет издание MacRumors со ссылкой на служебную записку Apple.
Журналистам стало известно, что 31 декабря iPhone 6 Plus будет помещен в список устаревших девайсов. «Это означает, что прошло более пяти лет с тех пор, как Apple прекратила распространение устройства для продажи», — отметили авторы. При этом сервисные центры будут продолжать обслуживать смартфоны клиентов сроком до семи лет после выпуска девайса, но только при наличии запчастей.
iPhone 6 Plus и iPhone 6 были анонсированы в один год, однако производство iPhone 6 Plus прекратилось в 2016 году, тогда как на отдельных рынках Apple продолжала реализовывать базовый смартфон. В этой связи iPhone 6 будет добавлен в список раритетных гаджетов позже.
Представленные в сентябре 2014 года iPhone 6 и iPhone 6 Plus стали одними из самых популярных смартфонов, которые Apple когда-либо продавала. Это первые телефоны компании с огромными на тот момент 4,7- и 5,5-дюймовыми дисплеями и с функцией бесконтактной оплаты через Apple Pay.
Смартфоны перестали получать программную поддержку Apple с выходом iOS 13, которая была представлена в 2019 году.
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