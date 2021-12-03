На фабриках тайваньской компании TSMC запустили опытное производство 3 нм чипов — планируется, что их массовый выпуск начнётся примерно через год. При этом компания столкнулась с проблемой отставания технологических процессов упаковки чипов, сообщает местное издание Tech Taiwan.

По словам доктора Дугласа Ю, вице-президента TSMC, отвечающего за интеграцию систем, несмотря на значительный прогресс компании в продвинутой упаковке чипов, перед ней все еще стоят серьезные задачи на пути вывода технологии на массовое использование.

TSMC успешно справляется с производством самих кристаллов по 3 нм техпроцессу, однако при их упаковке в один общий блок c использованием интерпозеров и подложек испытывает трудности. В самой компании считают, что с каждым поколением чипов шаг контактов должен уменьшаться на 70%. При создании 3 нм чипов это условие, судя по всему, не выполняется — в компании возникли проблемы с масштабированием менее 2 мкм, в то время как новый процесс требует меньшего шага из-за увеличения числа межчиповых соединений.

Поскольку ширина контактов непрерывно сокращается до нанометрового масштаба, потребуются дополнительные этапы термического процесса для компоновки кристаллов, что может привести к изменению структуры пластины, а это в свою очередь влияет на точность контактных соединений.

Если технологические трудности удастся преодолеть в срок, то массовое производство 3-нанометровых микросхем запустят по плану — в четвёртом квартале 2022 года. Среди заказчиков называются Apple, Intel, AMD и Qualcomm, поставки которым могут начаться в первом квартале 2023 года.

Следовательно, первые микросхемы Apple с техпроцессом 3 нм дебютируют в 2023 году, среди них окажутся Apple A17 для iPhone 15 и Apple M3 для Mac, если компания не изменит текущий нейминг чипов. Промежуточные модели — A16 и M2 — будут использовать чипы, основанные на TSMC N4, который является еще одной итерацией 5-нм техпроцесса.