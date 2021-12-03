NVIDIA планировала приобрести британского разработчика дизайнов чипов ARM за рекордную в ИТ-индустрии сумму $40 млрд. Но за последние месяцы различные регулирующие органы Европы, Азии и, теперь, США начали препятствовать этой сделке. Федеральная торговая комиссия (FTC) подала иск, оспаривающий данную сделку.

«Предлагаемая вертикальная сделка предоставит одной из крупнейших компаний по производству микросхем контроль над вычислительными технологиями и дизайном, на которые конкурирующие фирмы полагаются при разработке своих собственных микросхем», - говорится в сообщении FTC, которое цитирует CNBC.

По мнению FTC, это слияние может нарушить антимонопольные нормы и привести к «подавлению конкурирующих технологий следующего поколения». Регулятор считает, что сделка дает NVIDIA «возможность и стимул использовать свой контроль над этими технологиями для подрыва возможностей конкурентов, что вредит конкуренции и в конечном итоге ухудшает качество, препятствует инновациям, а также способствует повышению цен и сокращению выбора».

В своём обращении члены FTC отметили, что NVIDIA уже использует продукцию, основанную на технологиях ARM. В частности, речь о продвинутых системах вождения для транспорта, центральных процессорах для «облачных» вычислений и сопроцессорах DPU SmartNIC, использующихся в датацентрах. Сделка может дать NVIDIA нечестное преимущество в этих и других областях.

Покупка ARM также предоставит NVIDIA доступ к конфиденциальной информации лицензиатов — конкурентов NVIDIA. В иске указано, что слияние может привести к потере доверия к ARM и её экосистеме у партнёров.

В заявлении представителя NVIDIA, которое цитирует CNBC, отмечается, что компания работает над тем, чтобы «продемонстрировать, что эта сделка принесет пользу отрасли и будет способствовать конкуренции». В нем говорится, что компания будет инвестировать в исследования и разработки ARM, ускорит разработку своих дорожных карт и расширит свои предложения таким образом, чтобы повысить конкуренцию, создать больше возможностей для всех лицензиатов ARM и расширить ее экосистему.

О сделке NVIDIA и ARM стало известно в сентябре 2020 года. Британского производителя предлагалось выкупить у Softbank за 40 млрд долларов, но сначала слияние должны одобрить антимонопольные органы. Судебное разбирательство начнется 9 августа 2022.