Apple подала иск к Федеральной антимонопольной службе России. 1 декабря в Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными, на следующий день компания подала ходатайство о приобщении дополнительных документов, следует из картотеки дел суда.

Представитель антимонопольной службы рассказал журналу Forbes, что Apple оспаривает предупреждение, которое ей в конце августа выдала ФАС.

Apple хочет отменить предписание регулятора по поводу обязательного внедрения в App Store возможности альтернативных способов оплаты в приложениях для iOS. Apple должна была устранить нарушение до 30 сентября 2021 года, но не сделала этого в срок. В октябре регулятор возбудил дело в отношении компании. Apple за нарушение может грозить оборотный штраф от суммы выручки в России.

ФАС пояснила, что в некоторых случаях купить, например, электронную книгу дешевле на сайте продавца, так как у Apple предусмотрена комиссия 15–30% с каждого платежа в App Store. Также компания запрещает разработчикам информировать в своих программах пользователей магазина приложений о наличии альтернативного способа оплаты товаров или услуг любым способом. По мнению ФАС, этот запрет «негативно сказывается на конкуренции» и росте цен.