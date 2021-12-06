Авторитетный IT-журналист из Bloomberg Марк Гурман поделился своим прогнозом относительно новинок Apple на 2022 год. В своей еженедельной рассылке Power On он сообщил, что следующий год станет одним из самых продуктивных в истории компании.

По его словам, компания обновит три линейки планшетов iPad, выпустит пять компьютеров Mac и три версии умных часов. "2021-й был скудным годом на продуктовые обновления Apple, однако я бы ожидал более широкого ассортимента новинок в 2022-м", — написал Гурман.

Если верить прогнозу Гурмана, в следующем году Apple покажет iPad Pro в полностью новом дизайне со стеклянным корпусом и поддержкой функции беспроводной зарядки. В iPad Air он ожидает появления OLED-дисплея. Также должен обновиться базовый iPad, но кроме нового процессора других существенных изменений ожидать не стоит.

В число новых компьютеров войдут производительный моноблок iMac, который будет стоять в модельном ряду компании выше текущего 24-дюймового iMac с чипом M1, ноутбук MacBook Air с новым дизайном и чипом М2, обновлённый компактный десктоп Mac mini, новый ноутбук MacBook Pro начального уровня и профессиональный настольный компьютер Mac Pro.

В то время как об обновлении MacBook Air, Mac mini, а также новых Mac Pro и iMac слухи ходят уже некоторое время, информация об обновлении самого доступного MacBook Pro появляется впервые за последние полгода. Гурман заявляет, что новинка будет построена на базе того же чипа М2, что и грядущий MacBook Air, с восьмиядерным CPU и десятиядерным GPU, который обеспечит повышенную по сравнению с моделью предыдущего поколения производительность. Ранее выдвигались предположения, что доступный MacBook Pro будет снят с производства из-за выпуска 14- и 16-дюймовых MacBook Pro.

В линейке «умных» часов 2022 года появятся обновлённые Apple Watch SE и модель с прочной конструкцией, предназначенная для активных занятий спортом. Ожидается, что эта серия, как G-Shock японского бренда Casio, будет предназначена для профессиональных спортсменов, скалолазов, любителей экстремального и контактного видов спорта.