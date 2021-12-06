Первая гарнитура Apple, совмещающая в себе виртуальную и дополненную реальности (VR и AR), будет ориентирована на три сценария использования: игры, потребление мультимедийного контента и общение. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

По словам Гурмана, компания позиционирует гарнитуру смешанной реальности как мечту разработчиков игр. Устройство получит мощный процессор, дисплеи с очень высоким разрешением и собственный магазин приложений. Над созданием мультимедийного контента для гарнитуры компания будет работать со своими партнёрами.

Ещё один важный компонент для гарнитуры Apple — это коммуникации. Журналист описал Apple VR как «Zoom новой эры» — гаджет будет переносить пользователей в виртуальные пространства через новую версию популярного сервиса FaceTime. Кроме того, владельцы гарнитуры смогут использовать Memoji и Animoji в качестве своих аватаров в реальном времени — деловые встречи, на которых вместо реальных людей будут общаться мультяшные персонажи, вполне могут стать реальностью.

Ранее Гурман делал предположение, что подобное устройство будет достаточно дорогим. Специалист оценил будущий девайс Apple в $3 тысячи. Отраслевые аналитики считают, что высокий ценник не помешает Apple уже на старте продаж устройства нового форм-фактора выйти на достаточно высокие показатели выручки. Сначала компания будет нацелена на разработчиков и энтузиастов и только потом перейдет к захвату массового рынка, когда стоимость производства гаджета заметно снизится.

Не так давно о перспективах гарнитуры Apple также высказывался известный аналитик Мин-Чи Куо. Он заявил, что в отдаленном будущем Apple собирается позиционировать её в качестве альтернативы iPhone. С его слов, переход от смартфона к AR/VR-гарнитуре произойдет через 10 лет. По прогнозу Куо, производство новинки начнётся во втором квартале 2022 года, а её презентация состоится в четвёртом квартале.