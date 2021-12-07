Согласно публикациям тайваньского издания DigiTimes, Apple уведомила своих основных партнеров по цепочке поставок о намерении увеличить выпуск смартфонов в первом полугодии 2022-го до 170 млн штук, что на 30% превышает показатели первой половины 2021 года. Также ожидается, что годовой объем отгрузок iPhone может впервые превысить 300 млн штук.

Эксперты предупреждают, что с учетом сохраняющегося дефицита поставок компонентов обозначенная Apple задача может быть трудновыполнимой. Вместе с тем, отмечается высокая популярность новых моделей iPhone 13, вышедших осенью 2021-го. По оценкам рыночных экспертов, в настоящее время суммарные продажи этих устройств уже превысили 80 млн штук. Наибольшим спросом аппараты пользуются на рынках Северной Америки, а также в Китае.

С учетом проблем на рынке микрочипов, с которыми сталкиваются все крупные компании, включая и производителя iPhone, цель в 300 миллионов смартфонов выглядит более чем амбициозно. Не исключено, что Apple надеется достичь таких показателей с помощью iPhone 14, а также выпуском недорогого iPhone SE третьего поколения.

Ожидается, что iPhone SE 3 будет выпущен в конце первого квартала следующего года. По оценке TrendForce, в следующем году компания планирует выпустить 25–30 миллионов этих смартфонов. По информации сетевых источников, он сохранит 4,7-дюймовый дисплей и кнопку Home с дактилоскопическим датчиком. Главными отличиями нового iPhone SE станет современная платформа, улучшенная камера и поддержка 5G.