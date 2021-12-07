Razer объявила о выпуске устройства под названием Phone Cooler Chroma — вентилятора с RGB-подсветкой, который предназначен для охлаждения смартфонов. Доступна версия, совместимая с магнитным коннектором MagSafe и соответственно предназначенная для охлаждения смартфонов серий iPhone 12 и 13. Также есть и модификация со специальным зажимом, которую можно использовать с любыми смартфонами.

Новинка подойдёт для охлаждения смартфонов во время продолжительных игровых сессий. Устройство оснащено вентилятором с семью лопастями, скорость вращения которого может достигать 6400 оборотов в минуту. Максимальный уровень шума не превышает 30 дБ. Встроенный Bluetooth-модуль обеспечивает связь со смартфоном для настройки параметров кулера, таких, как скорость вращения вентилятора, а также цвет и режим RGB-подсветки, состоящей из 12 светодиодов.

Несмотря на то, что аксессуар ориентирован на мобильных геймеров, он не имеет встроенного аккумулятора. Скорее всего, это сделано для того, чтобы не утяжелять всю конструкцию. Работает Razer Phone Cooler Chroma от внешнего питания. На одной из граней аксессуара есть порт USB-C.

Стоимость новинки составляет $60, она уже поступила в продажу.