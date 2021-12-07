Как пишет ресурс MacRumors, обладатели новых MacBook Pro на чипах M1 Pro и M1 Max стали массово жаловаться, что их ноутбуки некорректно работают с устройством чтения SD-карт.

Один пользователь 14-дюймового MacBook Pro с чипом M1 Pro пишет, что ноутбуку требуется около 1 минуты, чтобы распознать SD-карту, и время от времени появляется сообщение об ошибке. Другой пользователь говорит, что Finder вылетает, когда Mac пытается прочитать SD-карту.

Некоторые пользователи рассказали, что поменяли проблемные MacBook Pro 2021 на новые, но у них опять начали возникать такие же проблемы со встроенным картридером. Чтение карт без проблем доступно только с использованием адаптера, подключённого через USB Type-C.

На данный момент непонятно, есть ли связь между этими сбоями и какими-то конкретными производителями SD-карт или же проблема связана с самими ноутбуками. Официальные представители Apple пока никак не комментируют данный вопрос. Некоторые пользователи отмечают, что им удалось связаться с поддержкой Apple, где наличие проблемы подтвердили и сообщили, что в скором времени будет представлено её решение.