Apple выпустила прошивку HomePod 15.2 Release Candidate для разработчиков, в которой появилась поддержка русского языка для Siri для HomePod и HomePod mini.

Пока голосовой ассистент работает нестабильно и не может различать голоса на русском языке. Тем не менее с базовыми командами, такими как «Включи свет» и «Сделай громче», Siri справляется отлично.

Чтобы перейти на русский язык, нужно зайти в фирменное приложение «Дом», нажать и удерживать иконку HomePod, выбрать раздел «Параметры», а далее в разделе Siri выбрать русский язык.

HomePod официально не продаются в России, но в конце ноября в приложении Apple Store на короткое время появилась русифицированная страница HomePod mini без указания стоимости. Возможно в скором времени HomePod mini начнут официально продавать в России. Оригинальный HomePod был снят с производства весной этого года.