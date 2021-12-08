По данным Nikkei, работников китайских заводов, которые собирают iPhone и iPad, в начале октября не вызвали на сверхурочные работы. Причиной стали проблемы с цепочками поставок, из-за которых пришлось приостановить конвейеры. Это произошло впервые за последнее десятилетие.

Nikkei пишет, что обычно в начале октября производство продукции Apple выходит на сверхурочный график, чтобы удовлетворить глобальный спрос в сезон праздничных покупок, но вместо дополнительных смен и 24-часового графика производства рабочие получили свободное время.

"В связи с ограниченным количеством компонентов и микросхем не имело смысла перерабатывать в праздники и доплачивать работникам", - сказал один из управляющих цепочкой поставок, которого цитирует Nikkei. По его словам, "раньше такого никогда не случалось".

В сентябре и октябре производство iPhone 13 упало на 20% по сравнению с планом, даже после переориентации компонентов для него с производственных линий iPad и более старых поколений iPhone. Сокращение объёмов выпуска iPad составило 15%, iPhone 12 и SE — на 25%. Первоначальной целью Apple было выпустить 95 миллионов смартфонов iPhone 13 в 2021 году, но в начале декабря прогноз снизили до 83–85 миллионов.

Nikkei приводит пять факторов, которые сказались на поставках каждого из компонентов iPhone 13: лимиты на энергопотребление в Китая, локдаун в Малайзии, ограничения во Вьетнаме, ограниченное предложение и иные нарушения цепочек поставок. Также издание заявило, что заказы компонентов могли быть скорректированы из-за несоответствия деталей друг другу. «Даже если у тебя на руках 99% компонентов, но нет одной-двух-трех деталей, то нельзя начать финальную сборку продукта»,— пояснил руководитель одного из главных поставщиков Apple.