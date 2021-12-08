Впервые за шесть лет iPhone стал самым продаваемым смартфоном в Китае — на втором по величине рынке после США. Компания во многом обязана этим успехом генеральному директору Тиму Куку, который заложил основу много лет назад, тайно подписав соглашение, которое оценивается более чем в $275 млрд, пишет агентство The Information. К таким выводам издание пришло на основании проведения интервью и анализа предполагаемых внутренних документов Apple.

Власти Китая обратили внимание, что Apple не занимается помощью экономике страны, но эксплуатирует ее рабочих и заняла многие производственные линии. После этого Тиму Куку пришлось несколько раз лично приезжать в Китай на переговоры. Он проводил их в с китайском офисе Apple с высокопоставленными чиновниками страны.

Когда он приехал в Китай в 2016 году, сообщалось, что цель визита заключалась в том, чтобы выяснить, почему китайское правительство затрудняет работу Apple в Китае. Например, Apple была вынуждена закрыть iBooks и iTunes Movies в стране и проиграла судебный процесс, который не позволял ей использовать название iPhone на предметах, не относящихся к смартфону.

Тогда Кук предложил китайскому правительству получить некоторую свободу на работу компании и подписать соглашение на пять лет с целью инвестиции в экономику страны 275 миллиардов долларов. Согласно условиям сделки, американская компания должна была помогать китайским коллегам разрабатывать передовые технологии, обучать специалистов и сотрудничать с китайскими учебными заведениями в области новых технологий. Компания также была обязана использовать в своей продукции больше компонентов, которые произвели в Китае.

В мае 2016 года Тим Кук объявил, что Apple инвестирует $1 млрд в китайский стартап Didi Chuxing, пытаясь смягчить позицию власти. Вскоре после этого Кук, главный операционный директор Apple Джефф Уильямс и глава отдела по связям с правительством Лиза Джексон встретились с высокопоставленными правительственными чиновниками в Чжуннаньхае, где расположена центральная штаб-квартира Коммунистической партии Китая.

Позже в 2016 году Кук сообщил о крупной сделке с ведущим производителем ветряных турбин в стране, Xinjiang Goldwind Science and Technology. Кроме того, он разработал планы переноса операций iCloud в Китай в 2017 году. К 2018 году был создан фонд зеленой энергии в размере 300 миллионов долларов.

В обмен на помощь китайцам Apple получила определённые льготы, на которые другие иностранные компании не могли надеяться. Бизнес Apple в Китае восстановился после жестких мер регулирования в 2016 году, установив летом прошлого года квартальный рекорд выручки в 68 миллиардов долларов. На Китай приходится около одной пятой общих продаж Apple.

Условия сделки допускают возможность продлить её ещё на один год — до мая 2022 года, но только в случае отсутствия возражений обеих сторон.