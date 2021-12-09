Старшие модели iPhone, выход которых состоится в следующем году, потеряют «челку» в экране, но получат крошечный круглый вырез для фронтальной камеры, которая сможет к тому же предложит более высокое разрешение.

По данным корейского ресурса The Elec, Samsung заказала у Philoptics и Wonik оборудование для лазерной резки отверстий в OLED-панелях. Ожидается, что станки будут использоваться при производстве экранов для флагманов Apple и уже в следующем году купертиновцы откажутся от «чёлки» в старших моделях новой серии — iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Источник также подчёркивает, что Samsung применит для производства экранов новых iPhone передовую технологию резки отверстий в OLED-матрицах — HIAA (Hole-in-Active-Area). Суть метода заключается в том, что вырез создаётся на промежуточном этапе между фиксацией матрицы и нанесением тонкой плёнки TFE.

Такое решение позволит Apple увеличить полезную площадь экрана, однако, пока неясно, как компания планирует разместить сканер Face ID под дисплеем. The Elec также отмечает, что Apple будет закупать OLED-дисплеи LTPO с поддержкой ProMotion (120 Гц) для iPhone 14 Pro/Pro Max у Samsung и LG Display.

Две младшие модели серии — 6,1-дюймовый iPhone 14 и 6,7-дюймовый iPhone 14 Max сохранят привычный дизайн с выемкой под камеры и систему TrueDepth.

Также сообщается, что iPhone 14 Pro будет оснащён 48-мегапиксельной основной камерой, которая будет поддерживать запись видео разрешением 8K. Смартфон получит до 2 ТБ энергонезависимой памяти, а его корпус будет выполнен из титанового сплава. По сравнению с нержавеющей сталью титановые сплавы твёрже и устойчивее к царапинам. Такой материал также будет использоваться в новых MacBook и iPad.