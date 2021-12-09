Apple удалось обжаловать вердикт в разбирательстве с Epic Games за день до того, как он вступил в силу. Вчера апелляционный суд поддержал компанию из Купертино и приостановил исполнение решения предыдущего суда. Предполагается, что на пересмотр дела может уйти около года.

Первоначальное постановление судьи Роджерс требовало, чтобы Apple скорректировала свои правила в App Store и разрешила разработчикам размещать ссылки на оплату покупок в приложениях вне App Store. Apple должна была внести изменения 9 декабря, но компания подала апелляцию в Верховный суд США и добилась отсрочки.

При этом приостановка требований по решению суда касается только той части, в которой говорится о введении сторонних платежей. Как известно, в том же решении суд постановил, что Epic нарушила соглашение с Apple и незаконно добавила прямой способ оплаты подписок в игру Fortnite для iOS. Epic должна выплатить компании штраф в размере 30% от ранее полученных доходов ($12 млн). Кроме того, Apple может не возвращать игры студии в App Store, если компании не придут к взаимному соглашению. Но на эти пункты назначение апелляционного суда не распространяется.

В своей жалобе Apple указала, что решение о добавлении ссылок на альтернативные платёжные системы может нарушить баланс между разработчиками и пользователями, созданный в App Store, а также привести к непоправимому ущербу как для самой Apple, так и для её клиентов. Компания утверждает, что физически не успеет проработать все аспекты введения сторонних способов оплаты — решение суда было вынесено в сентябре, к 9 декабря в App Store уже должны были появиться сторонние ссылки или даже кнопки на платёжные сервисы разработчиков. Этого времени, по заверениям компании, недостаточно, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных и продумать все нюансы нововведения. При этом запрошенные пять лет судьи также считают чрезмерно завышенной отсрочкой.