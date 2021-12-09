Студия Apple Original Films начала работу над проектом «Дурная кровь» о скандальном стартапе Theranos. Роль основательницы компании, химика и предпринимателя Элизабет Холмс, сыграет актриса Дженнифер Лоуренс.

Биохимическая компания Theranos была основана в 2003 году молодой и амбициозной Элизабет Холмс, обещавшей прорыв в разработке инновационного оборудования для проведения быстрого анализа крови. Компания привлекла огромные инвестиции от крупнейших инвесторов и к 2015 году личное состояние Холмс оценивалось в 4,5 миллиарда долларов, а сама она себя считала «новым Стивом Джобсом» и получила множество патентов на изобретения. Однако впоследствии выяснилось, что выдающиеся результаты, достигнутые Холмс, не соответствуют правде. Компания Theranos была разоблачена как мошенническая и закрыта спустя 15 лет после создания.

Режиссером станет Адам Маккей, а сценарий будет основан на бестселлере «Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup» (Дурная кровь. Тайны и ложь одного стартапа Кремниевой долины) бывшего репортера издания Wall Street Journal Джона Каррейроу. Помимо Маккея, продюсированием фильма займется и сама Дженнифер Лоуренс, а также Кевин Дж. Мессик, Джастин Польски и Уилл Феррелл.

Вместе с Apple съемками фильма займется кинокомпания Legendary Pictures. Никаких сроков выхода компании не называют.