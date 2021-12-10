Последние подсчеты, проведенные аналитической компанией Mixpanel, свидетельствуют о том, что пользователи не очень охотно переходят на iOS 15. На данный момент последняя версия мобильной операционной система Apple установлена на 58% всех iOS-устройств.

С момента запуска стабильной версии операционных систем 20 сентября прошло 80 дней. Аналитики отмечают, что распространение iOS 15 происходит медленнее, чем iOS 14 осенью прошлого года. Пользователи неохотно переходили на новую версию ОС из-за ошибок и багов на старте, а также из-за отсутствия масштабных изменений в дизайне.

На iOS 14 всё ещё работает примерно 37% от всех совместимых устройств, а 4% iPhone и iPod touch всё еще используют более старые версии ПО.

Официальных данных о распространении iOS 15 нет: Apple обновляла статистику в июне, тогда сообщалось, что iOS 14 работает на 85% устройств.