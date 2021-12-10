Против Apple был подан очередной групповой иск — на этот раз из-за смарт-часов Apple Watch, которые истцы назвали небезопасными, сообщает Appleinsider.

В иске утверждается, что каждое поколение умных часов Apple Watch имеет дефект, связанный с вздутием аккумулятора. Это может вызвать сбои в работе и травмы в результате поломки дисплея. В иск включены все модели Apple Watch, за исключением Apple Watch Series 7, и он распространяется на Apple Watch всех размеров.

Вздутие аккумулятора не уникальная проблема, однако в исковом заявлении Apple обвиняют в том, что она не оставила внутри Apple Watch достаточно буферного пространства внутри и не реализовала соответствующие меры защиты. При этом вздутие аккумулятора и разрушение часов происходят не из-за «неправильного использования».

В иске рассмотрена ситуация, в которой оказался некий Крис Смит. Он несколько лет пользовался Watch Series 3, и на четвертый год эксплуатации АКБ часов начала вздуваться и выдавила экран. Однажды Смит ехал на гольф-каре, потянулся вниз, и в этот момент острый край дисплея «сильно порезал» нижнюю часть его предплечья, задев вену. К иску приложены фотографии глубокого пореза на руке Смита. Также в наличии описания других случаев, когда дисплей Apple Watch отходил от корпуса часов.

Дополнительно в иске предполагается, что Apple знала о неисправности часов Apple Watch ещё до начала их продаж, и при этом компания не раскрыла информацию о дефекте, который может нанести вред владельцу.

Заявители рассчитывают на то, что иск получит статус коллективного. Заявители потребовали рассмотрения дела судом присяжных, а также возмещения убытков для истцов и присоединившихся к коллективному иску, а также раскрытия несовершенства конструкции смарт-часов.