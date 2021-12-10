В ходе анализа документов по делу Epic Games против Apple были обнаружены свидетельства того, что Microsoft собиралась опубликовать в App Store большое число игр Xbox, включая эксклюзивы. Помешали технические и экономические противоречия между двумя компаниями.

Microsoft вела переговоры с Apple как минимум с февраля прошлого года. Игры Microsoft должны были работать на серверах «облачной» платформы Xbox Cloud Gaming на базе Xbox One и Series X, а не полагаться на вычислительную мощность смартфона.

Для доступа к облачному сервису на смартфон устанавливалось бы базовое приложение (150 Мбайт), обеспечивающее работу игровой платформы, после чего игры (примерно по 30 Мбайт) издавались бы в App Store по отдельности, будучи на самом деле чем-то вроде ярлыков для запуска. В этом случае технические обновления устанавливались бы только на приложении-платформе.

Однако такое решение не устроило Apple. Купертиновцы настаивали на том, что облачная платформа должна быть встроена в каждую игру. Проще говоря — приложения хаба быть не должно. В Microsoft решили, что выполнить требование Apple с технической точки зрения было бы практически невозможно.

Другим камнем преткновения стал отказ Microsoft от использования платежной системы App Store. Все транзакции должны были проходить только через Apple, вынуждая компанию платить комиссию с каждой покупки. Microsoft такой вариант не устраивал, поскольку в Google Play уже было приложение Game Pass — и все платежи в нем проходили в обход системы Google.

В конечном итоге Microsoft приняла решение отказаться от дальнейших переговоров с Apple, открыв владельцам iPhone доступ к своему облачному геймингу через браузер.