В 2017 году Sony готовилась запустить свой облачный игровой сервис PlayStation Now на мобильных устройствах. Данная информация всплыла в ходе продолжающегося судебного разбирательства между Apple и Epic Games.

Такой шаг означал бы наиболее масштабную экспансию сервиса PS Now. В первоначальном варианте он поддерживал работу с играми для PS2 и PS3 на смарт-телевизорах, плеерах Bly-ray, а также PS3 и PS Vita. В конце 2017 года компания решила сфокусироваться на PlayStation 4 и ПК, а затем появилась поддержка FullHD-стриминга и клиент для PS5.

Apple знала о планах Sony, но сразу отсекла возможность подобной реализации, поскольку планировала запустить свой собственный игровой сервис Apple Arcade, хоть и случилось это лишь спустя два года. Сервис PS Now по-прежнему доступен только на ПК и консолях PlayStation 4 и PlayStation 5. Для iOS, Mac и Android приложения так и не вышли.

На данный момент компания, похоже, сосредоточена на продаже консолей и предоставлении пользователям доступа к каталогам уже устаревших игр для старых консолей. Впрочем, если верить сетевым источникам, у японцев есть некий Project Spartacus, который «свяжет облачный игровой сервис с подпиской PlayStation Plus, а также принесет в сервис оригинальные игры для PS1 и в конечном итоге игры для PS5».