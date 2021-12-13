Apple выпустила iOS 15.2 и iPadOS 15.2, второе крупное обновление операционных систем iOS 15 и iPadOS 15, дебютировавших в сентябре 2021 года. Свежие обновления выпущены более чем через месяц после релиза iOS 15.1. Новые версии можно загрузить через пункт «Обновление ПО» в приложении «Настройки» на всех поддерживаемых устройствах.

В этом обновлении компания добавила новый тарифный план Apple Music Voice (недоступен в России) для прослушивания музыки только с помощью Siri, функцию размытия непристойного контента в iMessage, функцию «Цифровое наследство» для передачи доступа близким после смерти владельца учётной записи, оповещения о «неизвестных вещах» в Локаторе, а также изменила дизайн приложения Apple TV.

В «Настройках» появилась возможность создать отчёт о конфиденциальности приложений. В нём содержится информация о том, как часто установленные программы получали доступ к камере, микрофону, снимкам, геопозиции и другим данным за последнюю неделю.

Другой важной особенностью станет функция обнаружения неоригинальных запчастей в iPhone, которая будет полезна при покупке подержанного устройства — с ней можно будет проверить, действительно ли смартфон «не бит и не крашен».

В приложении «Камера» на iPhone 13 Pro и 13 Pro Max появилась возможность включить отдельный элемент для управления макросъёмкой.

Новые версии операционных систем можно установить на iPhone 6s/6s Plus и более новые модели смартфонов Apple, а также на все планшеты, начиная с iPad Air 2-го поколения.