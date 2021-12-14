Сервис Apple TV+ объявил о том, что сериал «Контейнер» станет первым российским проектом Apple Originals. Его мировая премьера состоится весной 2022 года.

Сериал – триллер c Оксаной Акиньшиной в главной роли. Её героиня Саша зарабатывает на жизнь при помощи суррогатного материнства и соглашается переехать в дом богатой семейной пары, чьего ребёнка она вынашивает. Муж-чиновник (Филипп Янковский) и жена (Мария Фомина) воспринимают её лишь как «биологический контейнер».

Девушка оказывается в другом для себя мире. То, что вначале представлялось как безопасное решение и забота о будущем ребенке, оборачивается испытаниями для каждого из обитателей дома.

В России и СНГ премьера сериала состоялась 9 сентября 2021 года на видеосервисе Start. Режиссёр проекта — Максим Свешников ("Ёлки"), автор сценария — Алексей Ляпичев.

Премьера сериала «Контейнер» — еще один шаг в стратегии Apple TV+ по выпуску международных премиальных проектов Apple Originals. В расширяющейся линейке сервиса уже представлены такие сериалы, как «Тегеран», «Доктор Брейн», «Мастера воздуха» Стивена Спилберга и Тома Хэнкса, «Медленные лошади» (международный шпионский триллер с Гари Олдманом в главной роли), «Шантарам» и многие другие.